Парламент немецкого региона обсудит создание фонда в защиту «Северного потока - 2»

Парламент федеральной земли ФРГ Мекленбург — Передняя Померания обсудит создание фонда для поддержки проекта газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы ландтага Дирка Ланге.

По словам представителя парламента, обсуждение планируется на заседании 7 января. Голосование по вопросу создания фонда состоится в случае подачи соответствующей заявки.

В декабре немецкие СМИ сообщали, что премьер-министр Мекленбурга-Передней Померании Мануэла Швезиг заявила о планах по созданию фонда в поддержку газопровода. Фонд по защите климата призван помочь «Северному потоку-2» обойти санкции США. Предполагается, что газопровод классифицируют как один из важнейших компонентов защиты окружающей среды региона.

Между тем, в конце декабря компания Nord Stream 2 завершила укладку «Северного потока-2» в немецкой исключительной экономической зоне.

