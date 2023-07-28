Реестр новейших технологических решений заработал на инвестпортале Москвы
Предприятия столицы теперь могут оставить заявку на подбор технологического решения из «Банка технологий» с помощью Инвестиционного портала столицы, где также появилась возможность отправить заявку на включение разработок в реестр. Об этом сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.
По его словам, реестр новейших технологических решений «Банк технологий» появился на Инвестиционном портале только в этом году.
«В настоящее время, в нём представлены более 420 высокотехнологичных решений, которые промышленные предприятия смогут применить для своих производственных площадок», – отметил Овчинский.
Он также рассказал, что перед включением в онлайн-реестр все разработки проходят предварительный анализ на наличие успешного опыта внедрения проектов на промышленных предприятиях.
Инвестиционный портал с февраля 2014 года посетили более 20 миллионов раз. Его функционал постоянно дорабатывается. В прошлом году полностью обновили инвесткарту. Теперь на ней отображаются площадки для ведения бизнеса с детальной информацией об их деловом и социальном окружении, в том числе о трафике в зависимости от времени года, суток и дня недели.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru