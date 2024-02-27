РБК: В России наладили параллельный импорт товаров IKEA

Отмечается, что поставки товаров IKEA сторонними компаниями начались с лета 2022 года. Наибольшее число деклараций соответствия профильному техрегламенту ЕАЭС продукции производства IKEA подали две калининградские компании. Примерно за полтора года только они могли ввезти в Россию суммарно более 12 миллионов товаров IKEA.

Всего с лета 2022 года по начало 2024 года декларации подали 22 компании и индивидуальных предпринимателя. Примечательно, что из них семь — из Калининграда или Калининградской области.



Ранее ушедшая из России IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года. Как рассказал «Радиоточке НСН» вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов, компания рассматривает возможность возвращения на российский рынок.

