РБК: В России наладили параллельный импорт товаров IKEA

Российские компании наладили параллельный импорт товаров шведской компании IKEA, которая покинула страну после начала спецоперации на Украине, пишет РБК со ссылкой на данные портала «Декларации-соответствия.рус».

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Отмечается, что поставки товаров IKEA сторонними компаниями начались с лета 2022 года. Наибольшее число деклараций соответствия профильному техрегламенту ЕАЭС продукции производства IKEA подали две калининградские компании. Примерно за полтора года только они могли ввезти в Россию суммарно более 12 миллионов товаров IKEA.

Всего с лета 2022 года по начало 2024 года декларации подали 22 компании и индивидуальных предпринимателя. Примечательно, что из них семь — из Калининграда или Калининградской области.

Ранее ушедшая из России IKEA продлила регистрацию товарного знака в Роспатенте до августа 2033 года. Как рассказал «Радиоточке НСН» вице-президент «Опоры России», глава комиссии по мелкорозничной, нестационарной и ярмарочной торговле Владлен Максимов, компания рассматривает возможность возвращения на российский рынок.

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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