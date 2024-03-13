Слабые продажи «отверточных» «Москвичей» объяснили дисбалансом цены и качества

Спортзал «Дружба» в Лужниках открыт после реконструкции В Москве с начала года введено 1,3 млн кв. м недвижимости Серия мероприятий о промышленности столицы пройдёт на выставке «Россия» на ВДНХ День открытых дверей пройдет в МГУ 24 марта Аэроэкспрессы в Шереметьево будут отправляться с Савеловского вокзала в выходные с 16 марта по 21 апреля