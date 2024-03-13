Слабые продажи «отверточных» «Москвичей» объяснили дисбалансом цены и качества
Ян Хайцеэр заявил НСН, что полноценная локализация и адекватные цены позволят заводу привлечь больше покупателей.
Автомобили завода «Москвич» слабо продаются, так как потребителям не хватает разнообразия в моделях, а цену россияне считают завышенной, заявил НСН вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр.
Автозавод «Москвич» планирует найти второго восточного партнера для сборки автомобилей, пишет РБК. Предприятие уже сотрудничает с китайской JAC Motors. Вопрос о новом партнере находится на стадии переговоров. В этом году «Москвич» планирует собрать 22 тысячи автомобилей, говорится в материале. При этом у «Москвича» слабые продажи: за январь-февраль продали 1740 машин, в марте цены пришлось снижать (по некоторым комплектациям – на 30%).
«Почему «Москвичи» слабо продаются? Потому что это не самый лучший бренд из тех, которые представлены из Китая. Цена, на мой взгляд, завышенная. Когда сделали коррекцию до убедительной цены в 1,7 миллиона рублей, «Москвичи» достаточно быстро были распроданы. Потребитель такую цену посчитал обоснованной за предлагаемое качество. Есть машины гораздо лучше за такие же деньги, если мы говорим про регулярные цены без понижения», - объяснил он.
По его словам, для роста продаж «Москвичу» не хватает разнообразия и полноценной локализации.
«Я думаю, что сейчас «Москвичу» нужно достичь какого-то разнообразия, получить более современные модели. Возможно, тогда спрос увеличится. А самое главное – перейти от отверточной сборки к полноценной локализации. Все голосуют рублем, нужна сбалансированность цены и качества. Конечно, рынок нужно заполнять. Работать над ошибками нужно и собирать автомобили лучше», - подытожил собеседник НСН.
Российский автопроизводитель «Москвич» выпустил 31 тысячу автомобилей в 2023 году, сообщили в пресс-службе компании. В компании добавили, что доля продаж госсектору не превысила 10% от общего объема, передает «Радиоточка НСН».
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