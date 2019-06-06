Размер маткапитала вырастет с 2020 года

С 1 января 2020 года в России будет увеличен размер материнского капитала. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Выплату проиндексируют до 470 тысяч рублей, пишет «Газета.ру».

По прогнозу, с 1 января будущего года потребительские цены вырастут на 4%. Сейчас размер материнского капитала в России составляет 453 тысяч рублей.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в эфире НСН выступила против «отцовского капитала» для полных семей.



