Экономика
Размер маткапитала вырастет с 2020 года
6 июня15:01
С 1 января 2020 года в России будет увеличен размер материнского капитала. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Выплату проиндексируют до 470 тысяч рублей, пишет «Газета.ру».
По прогнозу, с 1 января будущего года потребительские цены вырастут на 4%. Сейчас размер материнского капитала в России составляет 453 тысяч рублей.
Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва в эфире НСН выступила против «отцовского капитала» для полных семей.
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ФОТО: Максим Топилин. Фото с сайта novostimira.net
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