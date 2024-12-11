Распространителей онлайн-рекламы обязали отчислять 3% доходов в бюджет
Распространители направленной на пользователей из РФ онлайн-рекламы будут обязаны отчислять в федеральный бюджет 3% доходов за квартал. Соответствующий законопроект в третьем чтении приняли депутаты Госдумы.
В пресс-службе нижней палаты парламента указали, что согласно поправкам в закон «О рекламе», данные средства могут быть использованы для господдержки правообладателям программ для ЭВМ или баз данных, а также обеспечения работы информационных ресурсов.
Отмечается, что критерии отнесения информации к онлайн-рекламе, а также реестр ресурсов для поддержки, будут определены правительством РФ.
Ранее исполнительный директор Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Валентин Смоляков заявил «Радиоточке НСН», что сбор за распространение интернет-рекламы приведёт к росту её стоимости и станет болезненным для всех участников рынка.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru