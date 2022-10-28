Бывшее подразделение KFC зарегистрирует логотип с курицей и бренд Rostic's
Бывшее подразделение сети ресторанов быстрого питания KFC в России подало заявки на регистрацию брендов Rostic's и «Ростмастер», а также нового логотипа с курицей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Роспатент.
Ранее стало известно, что владелец KFC компания Yum! Brands продала свои российские активы местному франчайзинговому оператору, компании «Смарт Сервис», напоминает Ura.ru. По данным СМИ, около 70 ресторанов планируется перезапустить под брендом Rostic's.
«Заявки на регистрацию товарного знака на имя ООО "ЯМ! Ресторантс Интернэшнл Раша СиАй Эс" в настоящее время находятся на стадии формальной экспертизы», — подчеркнули в Роспатенте.
Далее заявки проверят на соответствие требованиям законодательства, после этого будут приняты решения. Новый товарный знак позволит производить и продавать блюда из курицы, картофель фри, пиццу, гамбургеры, соусы, рыбу, напитки и ароматизаторы. Также компания под новым брендом будет оказывать услуги кафе и ресторанов самообслуживания.
Кроме того, по данным Роспатента, были поданы заявки на регистрацию брендов Rostic's, «Ростмастер» и «Ростмастер Чиз», «Маэстро», «Шефролл», «Шеф Баскет».
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