Расходы россиян на новые автомобили в январе 2024 года упали на треть
В январе 2024 года россияне на треть сократили расходы на покупку новых автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Открытие авто» и агентства «Автостат».
Так, в январе траты россиян на покупку новых авто составили 261,5 миллиарда рублей. В годовом выражении фиксируется рост в 2,3 раза, однако в тот момент авторынок находился только в начале восстановления после обвального падения в 2022 году.
Еще одной особенностью рынка стал объем продаж премиальных авто. В денежном выражении они занимают 30%, причем теперь, помимо традиционных брендов, туда попадают и китайские марки.
Спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».
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