Расходы россиян на новые автомобили в январе 2024 года упали на треть

В январе 2024 года россияне на треть сократили расходы на покупку новых автомобилей, передает ТАСС со ссылкой на исследование компании «Открытие авто» и агентства «Автостат».

Гибриды и электрокары подорожают из-за новых правил сертификации

Так, в январе траты россиян на покупку новых авто составили 261,5 миллиарда рублей. В годовом выражении фиксируется рост в 2,3 раза, однако в тот момент авторынок находился только в начале восстановления после обвального падения в 2022 году.

Еще одной особенностью рынка стал объем продаж премиальных авто. В денежном выражении они занимают 30%, причем теперь, помимо традиционных брендов, туда попадают и китайские марки.

Спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:РоссиянеАвтомобильАвтомобилисты

Горячие новости

Все новости

партнеры