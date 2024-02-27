Расходы россиян на новые автомобили в январе 2024 года упали на треть

Так, в январе траты россиян на покупку новых авто составили 261,5 миллиарда рублей. В годовом выражении фиксируется рост в 2,3 раза, однако в тот момент авторынок находился только в начале восстановления после обвального падения в 2022 году.

Еще одной особенностью рынка стал объем продаж премиальных авто. В денежном выражении они занимают 30%, причем теперь, помимо традиционных брендов, туда попадают и китайские марки.

Спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».

