Гибриды и электрокары подорожают из-за новых правил сертификации
Электромобили и гибриды подорожают из-за изменения правил сертификации таких авто, разрешенных к параллельному импорту, сообщает «АВТОСТАТ» со ссылкой на экспертов в отрасли.
По словам директора департамента продаж AGR Automotive Group / ООО «АГР» Грацин Беленовой, спрос на такие автомобили будет стабильным и растущим, поскольку данная ниша все еще находится на этапе становления.
Руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев выразил мнение, что повышение цен будет варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. По его словам, количество покупателей таких авто сократится из-за взлетевших цен.
Спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».
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