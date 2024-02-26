Гибриды и электрокары подорожают из-за новых правил сертификации

По словам директора департамента продаж AGR Automotive Group / ООО «АГР» Грацин Беленовой, спрос на такие автомобили будет стабильным и растущим, поскольку данная ниша все еще находится на этапе становления.

Руководитель пресс-службы ГК «Expocar» Александр Ковалев выразил мнение, что повышение цен будет варьироваться от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов рублей. По его словам, количество покупателей таких авто сократится из-за взлетевших цен.

Спрос на автомобили в 2024 году поддержат такси и каршеринг, частные покупатели сегодня не готовы приобретать даже самые дешевые автомобили Lada из-за роста цен в два раза, заявил ранее вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр «Радиоточке НСН».

