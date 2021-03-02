Расходы россиян достигли рекорда в феврале

Потребительские траты россиян с 22 по 28 февраля выросли на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные SberIndex, которые оказались в распоряжении РБК.

Как следует из отчета, прирост в феврале стал максимальным показателем с начала пандемии и составил 2,6%. Траты россиян на непродовольственные товары выросли на 8,7%, а траты на продукты на 5,4%.

Россияне рекордно сократили расходы на фоне карантина

Рекордное падение потребительских расходов россиян SberIndex зафиксировал в последнюю неделю ноября. Тогда расходы сократились на 11,4%.



Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СбербанкРасходы
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры