Расходы россиян достигли рекорда в феврале

Потребительские траты россиян с 22 по 28 февраля выросли на 2,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные SberIndex, которые оказались в распоряжении РБК.

Как следует из отчета, прирост в феврале стал максимальным показателем с начала пандемии и составил 2,6%. Траты россиян на непродовольственные товары выросли на 8,7%, а траты на продукты на 5,4%.