Россияне рекордно сократили расходы на фоне карантина

Потребительские расходы россиян по итогам первой половины 2020 года сократились в среднем на 11,5 тысяч рублей, что является рекордным снижением за последние 13 лет. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на подсчёты аналитиков сети FinExpertiza.

Исследование показало, что больше всего экономили жители Москвы, сократившие траты на 41 тысячу рублей. Жители Якутии «ужались» на 28,7 тысячи рублей, Севастополя – на 26 тысяч рублей, Ямало-Ненецкого АО – на 19,1 тысячу, Краснодарского края – на 18,9 тысячи. В топ-10 по сокращению расходов также попали Калининградская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Дагестан, Ставрополье и Санкт-Петербург.

Как отмечают эксперты, сильнее все стали экономить жители тех регионов, где в докризисное время наблюдались большие расходы – Москва, Петербурга, ХМАО и ЯНАО. Это связано как с дороговизной жизни, так и с наличием необязательных расходов, считает старший аналитик АКРА Андрей Пискунов.

Среди причин экономии эксперты также называют желание россиян накопить на «чёрный день»: объём направленных в сбережения средств на фоне пандемии коронавируса увеличился с 1,6% до 7,6% от суммы дохода, общая сумма выросла в 4,6 раза. Кроме того, ожидаемо снизились доходы населения, а на фоне карантина к тому же не было возможности тратиться на рестораны и развлечения.

