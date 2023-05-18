«Неприятно, но не смертельно»: Уход Raiffeisen Bank из Белоруссии не разрушит банковскую систему

Ранее австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) проинформировала банки Белоруссии, что с 31 июля 2023 года RBI прекращает корреспондентские отношения со всеми белорусскими кредитными организациями. Уведомления были отправлены 15 мая. Об этом сообщило местное издание «Наша Нiва» со ссылкой на источники в банковских кругах страны. Дзермант предположил, что белорусская банковская система сможет приспособиться к новым условиям.

«Банковская система страны, в том числе, изучает опыт Ирана, переходит на расчеты в рублях и юанях. Конечно, все это неприятно, но, думаю, не смертельно для финансовой системы. Запад закрывает последние каналы финансового общения, однако, полагаю, найдутся обходные пути, иные финансовые организации, возможно, помогут банки других стран», — отметил Дзермант.

Собеседник НСН также рассказал, как закрытие корреспондентских счетов RBI повлияет на работу бизнеса.

«Конечно, это осложняет работу бизнеса, оплату товаров и услуг, но бизнес — это гибкая среда. Повторюсь, думаю, что варианты найдутся. К тому же, я пока не уверен, что это последние западные банки, финансовые структуры, которые присутствуют в Белоруссии. Насколько я помню, есть еще кредитные организации ряда стран, например, швейцарские банки», — подытожил он.

Ранее Бюро экономической безопасности Украины заявило, что в 2022 году в стране были найдены и заблокированы активы России и Белоруссии на 41 млрд гривен ($1,12 млрд). Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

