Работу кафе в Москве ограничивать не планируют

Власти Москвы пока не планируют ограничивать работу кафе, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" заммэра Москвы Владимир Ефимов.

По его словам, решения принимаются по ситуации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что будет принимать решение о введении ограничений в Москве, исходя из количества госпитализаций и свободных мест в больницах. При этом за минувшую неделю количество госпитализаций увеличилось на 25%, с 1000 до 1250 в день, добавил градоначальник.

Тем временем в Москве открыты еще два резервных госпиталя для больных коронавирусом на 3,5 тысячи пациентов. Ранее уже были развернуты два резервных пункта приема коронавирусных больных - в ледовом дворце «Крылатское» и в выставочном центре «Сокольники».

Ранее Газета.ру сообщала, что работу баров, ресторанов и кафе в Санкт-Петербурге планируют ограничить до 23 часов.

