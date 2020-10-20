Работу кафе в Москве ограничивать не планируют
Власти Москвы пока не планируют ограничивать работу кафе, рассказал в интервью телеканалу "Россия 24" заммэра Москвы Владимир Ефимов.
По его словам, решения принимаются по ситуации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин говорил, что будет принимать решение о введении ограничений в Москве, исходя из количества госпитализаций и свободных мест в больницах. При этом за минувшую неделю количество госпитализаций увеличилось на 25%, с 1000 до 1250 в день, добавил градоначальник.
Тем временем в Москве открыты еще два резервных госпиталя для больных коронавирусом на 3,5 тысячи пациентов. Ранее уже были развернуты два резервных пункта приема коронавирусных больных - в ледовом дворце «Крылатское» и в выставочном центре «Сокольники».
Ранее Газета.ру сообщала, что работу баров, ресторанов и кафе в Санкт-Петербурге планируют ограничить до 23 часов.
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