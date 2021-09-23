Работающим пенсионерам рассказали, когда им проиндексируют пенсии

«Надо понимать, что у страны для этого денег нет. Где можно взять ещё — у работающих пенсионеров. У них же кроме пенсии ещё и зарплата какая-то. А то, что старики вынуждены работать, так как на пенсию иногда невозможно жить, — это уже другое дело и как бы кабмина не касается. Надо полагать, что эти шесть миллионов пенсионеров не уволились, а перешли на «серую» зарплату, — заявила NEWS.ru Пискунова.

По её данным, со времени приостановки индексации пенсий работающим пенсионерам (2016 год), люди потеряли «пять тысяч рублей пенсии».

Пискунова добавила, что в результате пенсионеры вынуждены «хитрить».

«Многие пенсионеры знают закон 385, по которому можно уволиться, месяц-два не поработать и снова устроиться. Пенсию проиндексируют, и индексация останется уже с пенсией при новом официальном трудоустройстве», - отметила заместитель исполнительного директора СПР.

Ранее сегодня кабмин не одобрил проект по индексации пенсий работающим пенсионерам, пояснив, что авторы инициативы не указали источники, из которых будут покрываться соответствующие расходы.



