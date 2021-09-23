Работающим пенсионерам рассказали, когда им проиндексируют пенсии
Для решения проблемы индексации пенсий работающих пожилых граждан, вероятно, придется ждать очередных выборов президента РФ. Такое мнение высказала заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России (СПР) Людмила Пискунова.
По ее словам, с тех пор, как индексация пенсий прекратилась, число работающих пенсионеров сократилось в стране примерно с 15 миллионов до 9 миллионов.
Ранее в четверг кабмин отказался проиндексировать в 2022 году пенсии работающих пенсионеров.
«Надо понимать, что у страны для этого денег нет. Где можно взять ещё — у работающих пенсионеров. У них же кроме пенсии ещё и зарплата какая-то. А то, что старики вынуждены работать, так как на пенсию иногда невозможно жить, — это уже другое дело и как бы кабмина не касается. Надо полагать, что эти шесть миллионов пенсионеров не уволились, а перешли на «серую» зарплату, — заявила NEWS.ru Пискунова.
По её данным, со времени приостановки индексации пенсий работающим пенсионерам (2016 год), люди потеряли «пять тысяч рублей пенсии».
Пискунова добавила, что в результате пенсионеры вынуждены «хитрить».
«Многие пенсионеры знают закон 385, по которому можно уволиться, месяц-два не поработать и снова устроиться. Пенсию проиндексируют, и индексация останется уже с пенсией при новом официальном трудоустройстве», - отметила заместитель исполнительного директора СПР.
Ранее сегодня кабмин не одобрил проект по индексации пенсий работающим пенсионерам, пояснив, что авторы инициативы не указали источники, из которых будут покрываться соответствующие расходы.
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