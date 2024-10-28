Путин заявил об усилении борьбы с мошенничеством в потребительском кредитовании

На совещании по экономическим вопросам он напомнил, что ранее были достигнуты договорённости по вопросам принятия решений для ограничения чрезмерного роста долговой нагрузки граждан, а также усиления борьбы с мошенничеством в этой сфере.

«Знаю, что правительство и Банк России сейчас готовят изменения в законодательство на этот счёт», - заключил российский лидер.

Ранее в Объединенном кредитном бюро выяснили, что число просроченных платежей по автокредитам в России достигло максимума за последние два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

