Путин заявил об усилении борьбы с мошенничеством в потребительском кредитовании
В России будет усилена борьба с мошенничеством в потребительском кредитовании. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам он напомнил, что ранее были достигнуты договорённости по вопросам принятия решений для ограничения чрезмерного роста долговой нагрузки граждан, а также усиления борьбы с мошенничеством в этой сфере.
«Знаю, что правительство и Банк России сейчас готовят изменения в законодательство на этот счёт», - заключил российский лидер.
Ранее в Объединенном кредитном бюро выяснили, что число просроченных платежей по автокредитам в России достигло максимума за последние два года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru