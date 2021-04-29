Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что стране удается обеспечивать стабильность на макроэкономическом уровне. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты.

Он отметил, что сложности есть, но России удается обеспечивать устойчивость на финансовых рынках, что влияет на макроэкономическую стабильность в целом.

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Президент подчеркнул, что были увеличены федеральные расходы на поддержку отраслей экономики и социальной сферы. Достичь этого удалось путем грамотной бюджетной политики.

Ранее президент России Владимир Путин назвал российскую систему здравоохранения мобильной и гибкой.

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ФОТО: Пресс-служба Кремля
ТЕГИ:ЭкономикаВладимир Путин
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