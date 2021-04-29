Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России

Президент России Владимир Путин заявил, что стране удается обеспечивать стабильность на макроэкономическом уровне. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты.

Он отметил, что сложности есть, но России удается обеспечивать устойчивость на финансовых рынках, что влияет на макроэкономическую стабильность в целом.