Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
Президент России Владимир Путин заявил, что стране удается обеспечивать стабильность на макроэкономическом уровне. Об этом глава государства сообщил на встрече с представителями экономического совета Франко-российской торгово-промышленной палаты.
Он отметил, что сложности есть, но России удается обеспечивать устойчивость на финансовых рынках, что влияет на макроэкономическую стабильность в целом.
Президент подчеркнул, что были увеличены федеральные расходы на поддержку отраслей экономики и социальной сферы. Достичь этого удалось путем грамотной бюджетной политики.
Ранее президент России Владимир Путин назвал российскую систему здравоохранения мобильной и гибкой.
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