Путин заявил о снижении инфляции в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2023 году инфляция в России будет снижаться, сообщает РИА Новости.

МРОТ и прожиточный минимум с 1 января вырастут выше инфляции

На совещании с членами правительства он также указал на необходимость добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции.

«Я очень надеюсь на то, что инфляция, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться», - указал глава государства.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что инфляционные настроения россиян снизились, в ближайшие 12 месяцев граждане ожидают инфляцию 12,2%, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Бобылев
ТЕГИ:РоссияИнфляцияВладимир Путин
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