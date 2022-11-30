Путин заявил о снижении инфляции в 2023 году

На совещании с членами правительства он также указал на необходимость добиться устойчивого превышения роста доходов граждан над темпами инфляции.

«Я очень надеюсь на то, что инфляция, как мы и говорили, в первом квартале следующего года будет снижаться», - указал глава государства.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что инфляционные настроения россиян снизились, в ближайшие 12 месяцев граждане ожидают инфляцию 12,2%, сообщает «Свободная пресса».

