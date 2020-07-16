Путин заявил о серьёзной глубине кризиса из-за пандемии коронавируса

Президент Российской Федерации Владимир Путин констатировал серьёзную глубину кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом глава государства высказался на рабочем совещании по формированию федерального бюджета на будущий год и плановый трёхлетний период, передает ТАСС. По словам Путина, отрицательные последствия кризиса очень ощутимы для россиян.

Как подчеркнул президент, главной задачей экономической политики должно стать восстановление докризисного уровня занятости населения. При этом Путин озвучил статистику, согласно которой, потребительский спрос увеличился уже на 3,8% и превысил уровень февраля.

По словам президента, Россия приняла верные решения по мерам противодействия коронавирусной инфекции, хотя некоторых проблем и срывов не удалось избежать. Он подчеркну, что все намеченные до пандемии планы в жизненно важных отраслях должны исполняться несмотря ни на что.

Владимир Путин специально отменил сегодня рабочую поездку в Крым, чтобы дать старт бюджетному процессу.

