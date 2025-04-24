Путин заявил о росте ВВП

В России за январь-февраль 2025 года рост ВВП составил 1,9% в годовом выражении. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Росстат повысил оценку роста экономики России в 2024 году до 4,3%

На совещании по экономическим вопросам он указал, что наибольший рост зафиксирован в обрабатывающей промышленности – плюс 5% за первые два месяца текущего года.

«Вместе с тем пока ещё на высоких отметках – более 10% – остаётся инфляция», - заключил глава государства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в 2024 году объём ВВП России вырос на 4,3%, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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