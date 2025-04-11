Росстат повысил оценку роста экономики России в 2024 году до 4,3%

Росстат пересмотрел в сторону повышения данные о росте экономики России за 2024 год, увеличив итоговую оценку с 4,1% до 4,3%. Об этом сообщается в опубликованной второй оценке ведомства.

Согласно уточненным данным, ускорение роста ВВП зафиксировано и по итогам четвертого квартала — показатель достиг 4,5% в годовом выражении против 3,3% кварталом ранее. При этом ранее рост экономики в третьем квартале оценивался в 3,1%.