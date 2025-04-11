Росстат повысил оценку роста экономики России в 2024 году до 4,3%

Росстат пересмотрел в сторону повышения данные о росте экономики России за 2024 год, увеличив итоговую оценку с 4,1% до 4,3%. Об этом сообщается в опубликованной второй оценке ведомства.

Согласно уточненным данным, ускорение роста ВВП зафиксировано и по итогам четвертого квартала — показатель достиг 4,5% в годовом выражении против 3,3% кварталом ранее. При этом ранее рост экономики в третьем квартале оценивался в 3,1%.

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По данным Росстата, объем валового внутреннего продукта страны за прошлый год в текущих ценах составил 201,152 триллиона рублей. Индекс физического объема ВВП относительно 2023 года достиг 104,3%, а индекс-дефлятор по отношению к среднегодовым ценам предыдущего года составил 109,3%.

Помимо этого, в первом квартале 2024 года рост экономики сохранился на уровне ранее заявленных 5,4%, тогда как во втором квартале показатель был скорректирован с 4,1% до 4,3%, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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