Путин заявил о росте реальных зарплат на 10,5%

Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Великом Новгороде рассказал о росте реальных доходов населения, пишет ТАСС.

Зарплаты выпускников в транспорте и логистике выросли до 75 тыс рублей

Глава государства уточнил, что по итогам июля уровень зарплат в реальном выражении вырос на 10,5%. Необходимо поддерживать эту тенденцию, подчеркнул Путин.

Президент ранее призвал повышать уровень зарплат и благосостояние граждан.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 августа сообщил о выделении 30 миллиардов рублей на повышение зарплат сотрудников бюджетных организаций. Речь идет о врачах, учителях, работниках науки и культуры, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:ЗарплатыВладимир Путин

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