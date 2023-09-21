Путин заявил о росте реальных зарплат на 10,5%
Президент России Владимир Путин в ходе заседания президиума Госсовета в Великом Новгороде рассказал о росте реальных доходов населения, пишет ТАСС.
Глава государства уточнил, что по итогам июля уровень зарплат в реальном выражении вырос на 10,5%. Необходимо поддерживать эту тенденцию, подчеркнул Путин.
Президент ранее призвал повышать уровень зарплат и благосостояние граждан.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 31 августа сообщил о выделении 30 миллиардов рублей на повышение зарплат сотрудников бюджетных организаций. Речь идет о врачах, учителях, работниках науки и культуры, отмечает «Радиоточка НСН».
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