Путин заявил, что инфляция в России стабилизируется

В ходе совещания по социально-экономическим вопросам он уточнил, что рост составил 9,4%.

Российский лидер также отметил, что «в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%».

«Это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», - подчеркнул президент.

Глава государства также добавил, что инфляция в России стабилизируется.

Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин дал прогноз по инфляции и заявил, что по итогам года она может составить от 17 до 20%, сообщает телеканал «360».