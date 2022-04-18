Путин заявил, что инфляция в России стабилизируется
Президент России Владимир Путин заявил, что за последние полтора месяца потребительские цены в стране заметно выросли, сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе совещания по социально-экономическим вопросам он уточнил, что рост составил 9,4%.
Российский лидер также отметил, что «в годовом выражении по состоянию на 8 апреля инфляция составила 17,5%».
«Это очень высокие значения. Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», - подчеркнул президент.
Глава государства также добавил, что инфляция в России стабилизируется.
Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин дал прогноз по инфляции и заявил, что по итогам года она может составить от 17 до 20%, сообщает телеканал «360».
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