Путин заявил о прохождении пика самой сложной ситуации в российской экономике
Пик самой сложной ситуации в экономике России пройден. Об этом заявил президент Владимир Путин на полях Восточного экономического форума.
«Мы считаем, и в правительстве, и в администрации президента, что пик самой сложной ситуации у нас пройден. Ситуация нормализуется. Об этом говорят и макроэкономические показатели», — подчеркнул глава государства.
Президент отметил, что снижается инфляция, государственные финансы стабилизировались. По словам Путина, ожидается, что бюджет будет сверстан с профицитом, а ВВП снизится примерно на 2%, пишет RT.
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