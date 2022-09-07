Путин заявил о прохождении пика самой сложной ситуации в российской экономике

«Мы считаем, и в правительстве, и в администрации президента, что пик самой сложной ситуации у нас пройден. Ситуация нормализуется. Об этом говорят и макроэкономические показатели», — подчеркнул глава государства.

Президент отметил, что снижается инфляция, государственные финансы стабилизировались. По словам Путина, ожидается, что бюджет будет сверстан с профицитом, а ВВП снизится примерно на 2%, пишет RT.

