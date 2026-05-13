Путин заявил о подготовке совещания по экономической ситуации в стране

Об это президент заявил во время встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым. «У нас намечено скоро наше традиционное совещание по экономическим вопросам… Перед этим я как раз хотел с вами встретиться и услышать ваши оценки, обменяться мнениями по этой ситуации», - сказал российский лидер.

Путин подробно ознакомился с макроэкономическими показателями страны, уделив особое внимание теме реальных располагаемых доходов россиян, и подчеркнув важность этого вопроса для граждан. Президент отметил, что рост зарплат в стране вероятен из-за сохраняющегося дефицита рабочей силы. Именно этот фактор может повлиять на дальнейшее повышение доходов населения.

Ранее власти РФ рассказали о высоких темпах роста реальных денежных доходов россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

