Путин заявил, что рост цен на энергию не связан со спецоперацией

Рост цен на энергию не связан со спецоперацией в Донбассе, виновата ошибочная политика самого Запада в области энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме «Российская энергетическая неделя».

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«Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продается в буквальном смысле втридорога, как я уже сказал. И по цепочке раскачивает инфляцию», - приводит РИА Новости слова Путина.

Глава государства отметил, что в еврозоне инфляция уже достигла 10%. Страдают, по словам Путина, рядовые европейцы, так как за год их счета за электроэнергию и газ выросли в три раза. Президент подчеркнул, что это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, а не спецоперации на Украине.

Ранее обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг выразил мнение, что Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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