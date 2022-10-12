Путин заявил, что рост цен на энергию не связан со спецоперацией

«Тот ресурс, что приходит на европейский рынок, продается в буквальном смысле втридорога, как я уже сказал. И по цепочке раскачивает инфляцию», - приводит РИА Новости слова Путина.

Глава государства отметил, что в еврозоне инфляция уже достигла 10%. Страдают, по словам Путина, рядовые европейцы, так как за год их счета за электроэнергию и газ выросли в три раза. Президент подчеркнул, что это результат ошибочной политики в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет, а не спецоперации на Украине.

Ранее обозреватель журнала Foreign Policy Тим Гослинг выразил мнение, что Чехия и Словакия могут отказаться от поддержки Украины из-за перспективы внутриполитических потрясений на фоне роста цен на энергоресурсы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

