Путин заявил о новых переговорах по добыче нефти

«Вчера только с президентом Соединенных Штатов обсуждали эти проблемы, еще предстоят у нас разговоры на эту тему», - сказал глава государства.



Вчера состоялись трехсторонние переговоры лидеров стран, это произошло на фоне конференции в формате ОПЕК+, в ходе которой обсуждались объемы сокращения добычи нефти.



Было достигнуто соглашение, что производители нефти сократят добычу на 10 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев, начиная с мая. В следующие 6 месяцев сокращение составит 8 млн баррелей, а затем на протяжении 16 месяцев - 6 миллионов. При этом параметры сокращения могут быть пересмотрены только через полтора года.



При этом Москва и Эр-Рияд взяли на себя обязательства по сокращению добычи нефти по 2,5 млн баррелей в сутки, передает РИА ФАН.

