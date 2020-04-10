Путин заявил о новых переговорах по добыче нефти
Президент России Владимир Путин сообщил о новом этапе переговоров по нефти. По его словам, после состоявшегося накануне разговора с королем Саудовской Аравии Салманом бин Абдель Азиз Аль Саудом и президентом США Дональдом Трампом «нужны новые контакты».
«Вчера только с президентом Соединенных Штатов обсуждали эти проблемы, еще предстоят у нас разговоры на эту тему», - сказал глава государства.
Вчера состоялись трехсторонние переговоры лидеров стран, это произошло на фоне конференции в формате ОПЕК+, в ходе которой обсуждались объемы сокращения добычи нефти.
Было достигнуто соглашение, что производители нефти сократят добычу на 10 млн баррелей в сутки в течение двух месяцев, начиная с мая. В следующие 6 месяцев сокращение составит 8 млн баррелей, а затем на протяжении 16 месяцев - 6 миллионов. При этом параметры сокращения могут быть пересмотрены только через полтора года.
При этом Москва и Эр-Рияд взяли на себя обязательства по сокращению добычи нефти по 2,5 млн баррелей в сутки, передает РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В Москве скончались ещё восемь пациентов с коронавирусом
- Трамп заявил, что в США от коронавируса умрут меньше 100 тысяч человек
- Путин обсудил нефтяной вопрос с принцем Саудовской Аравии
- Число жертв коронавируса в мире превысило 100 тысяч
- Собянин вводит в Москве пропускной режим. Видеообращение