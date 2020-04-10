И без коронавируса плохо: Аналитик о проблемах российской «нефтянки»

Из подсчётов самой ОПЕК следует, что такого сокращения может оказаться недостаточно для влияния на рынок, однако оценки картеля, вероятно, завышены, сказал в беседе с НСН член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев.

«По данным статистических органов ОПЕК, дефицит спроса, то есть разница между спросом и предложением в настоящий момент составляет 10 миллионов баррелей в сутки. И максимум, который может показать рынок, по их мнению, - это 14,7 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, реально на рынок могло бы повлиять изменение предложения на рынке на 15 миллионов баррелей в сутки. На самом деле эта цифра, безусловно, завышена, потому что уже идёт восстановление нефтяного рынка Китая и, судя по всему, постепенно начнёт восстанавливаться экономика и других стран. Предположим, что где-то к июню в значительной мере пандемия коронавируса будет преодолена, и начнётся восстановление экономики. В разных странах оно будет идти по-разному. В Китае это произойдёт очень быстро. В России восстановление экономики будет идти медленно», - прогнозирует эксперт.

Что касается нефтяной отрасли в России, то здесь ситуация сложная и без фактора, связанного с влиянием коронавируса, отметил Танкаев. По его мнению, нынешний состав правительства неспособен решить эти проблемы.

«Как только перестало действовать соглашение ОПЕК+, Саудовская Аравия немедленно нарастила добычу с 9,8 млн до 12 млн баррелей в сутки. Россия ничего не изменила в объёмах добычи, потому что у нас в большинстве регионов нефтедобыча убыточна. У нас такой уровень налогообложения, что нашим нефтяным компаниям работать невыгодно. У нас уже шесть лет падают показатели геологоразведки, и то, что мы добываем достаточно много нефти, можно скорее списать на инерцию. Уровень налогообложения нефтяной отрасли в России абсолютно не соответствует условиям хозяйственной деятельности в 18 субъектах федерации, которые все вместе содержат 70% всех доказанных запасов нефти. У нас ситуация очень сложная без всякого коронавируса и без всякого кризиса. Как это будет всё восстанавливаться, развиваться, сказать очень сложно. Пока у нас такое правительство, какое мы имеем сейчас, я думаю, что восстановление экономики России невозможно», - заявил Танкаев.

Бывший председатель Верховного Совета РФ, ныне заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Руслан Хасбулатов в беседе с НСН также раскритиковал правительство, в том числе отметив сохраняющуюся зависимость экономики России от цен на углеводороды.

