Военнослужащим с октября повысят зарплату на 10,5%

Российским военнослужащим и сотрудникам ряда федеральных ведомств с октября правительство повысит оклад на 10,5%. Об этом говорится в соответствующем постановлении властей.

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Повышение довольствия затронет и контрактников, отмечается в документе.

Также будут повышены и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, и так далее.

С полной версией документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗарплатыРоссийская Армия

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