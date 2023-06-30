Военнослужащим с октября повысят зарплату на 10,5%

Повышение довольствия затронет и контрактников, отмечается в документе.

Также будут повышены и оклады по спецзваниям сотрудников Росгвардии, полиции, органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, и так далее.

С полной версией документа можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

