Путин заявил о готовности проекта бюджета

По его словам, проект документа должен быть объективно просчитан и свёрстан «исходя из общегосударственных приоритетов и национальных интересов страны», а также стратегических и текущих планов «по всем ключевым направлениям».

Глава государства подчеркнул,что в первую очередь следует гарантировать чёткое исполнение всех социальных обязательств государства перед гражданами.

«Проект бюджета подготовлен, и в целом, на мой взгляд, он получается сбалансированным. Я в курсе всех споров... нужно уже ставить окончательную точку. Необходимо его, этот бюджет, эффективно использовать, чтобы «докрутить», уточнить какие-то детали», - отметил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что ускорение инфляции является одной из основных проблем российской экономики сегодня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

