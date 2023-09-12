Орешкин пообещал «позитивное удивление» проектом бюджета на 2024–2026 годы

По его словам, кабмин будет рассматривать цифры бюджета через неделю, пишет Ura.ru.

«Когда вы их увидите, это будет позитивное удивление, поверьте мне», — подчеркнул Орешкин.

По словам чиновника, в бюджете заложат курс рубля «крепче, чем мы видим на рынке».

Ранее Орешкин заявил, что пик ослабления курса рубля пройден, в ближайшее время на рынке ожидается избыток валюты, напоминает телеканал «360».

