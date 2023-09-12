Орешкин пообещал «позитивное удивление» проектом бюджета на 2024–2026 годы
Правительство России вскоре рассмотрит бюджет страны на 2024-2026 годы, детали документа приятно удивят. Об этом заявил помощник президента Максим Орешкин в интервью РБК.
По его словам, кабмин будет рассматривать цифры бюджета через неделю, пишет Ura.ru.
«Когда вы их увидите, это будет позитивное удивление, поверьте мне», — подчеркнул Орешкин.
По словам чиновника, в бюджете заложат курс рубля «крепче, чем мы видим на рынке».
Ранее Орешкин заявил, что пик ослабления курса рубля пройден, в ближайшее время на рынке ожидается избыток валюты, напоминает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru