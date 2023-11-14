Путин заявил, что жилищные условия в 2023 году улучшили почти семь млн человек

По его словам, за прошедший период свои жилищные условия улучшили около семи млн россиян - 3,2 млн семей.

«Аварийного жилья мы расселили 1,8 млн квадратных метров. Это 104,4 тысячи человек», — добавил глава государства.

Файзуллин, в свою очередь, отметил, что президент озвучил данные на сегодняшний день. Он также пообещал, что к концу года отрасль даст «рекордные показатели».

Ранее глава департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов заявил, что в Северо-западном административном округе столицы по программе реновации строятся и проектируются 34 жилых дома, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

