Путин заявил, что Западу придётся печатать деньги

Президент РФ Владимир Путин заявил, что при продолжении роста цен на энергию Западу придётся печатать деньги, сообщает пресс-служба Кремля.

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ДеньгиДолларЕвроЗападВладимир Путин
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