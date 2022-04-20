Путин заявил, что замена иностранного общепита отечественным повысит его качество

На заседании наблюдательного совета платформы «Россия - страна возможностей» он выразил уверенность в том, что замена ушедших из России иностранных предприятий общепита отечественными компаниями повысит качество обслуживания граждан.

Глава государства также напомнил, что многие работающие в России иностранные компании используют до 90% российских продуктов.

«Потому что качество хорошее. Гораздо лучше, чем, скажем, в той же Европе, потому что там слишком много химии применяется, пестицидов. У нас гораздо строже все нормы с использованием этих препаратов», - добавил Путин.

Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев передал привет McDonald's и заявил, что в России умеют делать «булки и котлеты, причём отличного качества», сообщает RT.