Путин заявил, что замена иностранного общепита отечественным повысит его качество
Презиеднт РФ Владимир Путин заявил, что российские власти будут и дальше поддерживать развитие сферы общественного питания, сообщает ТАСС.
На заседании наблюдательного совета платформы «Россия - страна возможностей» он выразил уверенность в том, что замена ушедших из России иностранных предприятий общепита отечественными компаниями повысит качество обслуживания граждан.
Глава государства также напомнил, что многие работающие в России иностранные компании используют до 90% российских продуктов.
«Потому что качество хорошее. Гораздо лучше, чем, скажем, в той же Европе, потому что там слишком много химии применяется, пестицидов. У нас гораздо строже все нормы с использованием этих препаратов», - добавил Путин.
Ранее зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев передал привет McDonald's и заявил, что в России умеют делать «булки и котлеты, причём отличного качества», сообщает RT.
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