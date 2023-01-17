Путин заявил, что ВВП России в 2022 году снизился лишь на 2,5%
Президент России Владимир Путин заявил, что экономические итоги за 2022 год оказались лучше многих прогнозов, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании по экономическим вопросам, он отметил, что по предварительным данным, ВВП России снизился лишь на 2,5%.
«По оценке Минэкономразвития, валовой внутренний продукт России за январь - ноябрь 2022 года снизился, но лишь на 2,1%, тогда как предрекали нам некоторые наши эксперты в стране, я уж не говорю про зарубежных экспертов, - падение в 10% и 15%, и даже 20%... В целом по году ожидается снижение на 2,5%», - подчеркнул глава государства.
Он добавил, что третьем и четвёртом кварталах прошлого года был зафиксирован рост экономики и необходимо «поддержать и закрепить эту положительную тенденцию».
Ранее Путин заявил, что объём добычи нефти в РФ в 2022 году составил 535 млн тонн, несмотря на санкции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru