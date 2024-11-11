Путин заявил, что в России сохраняется дефицит яблок
11 ноября 202413:59
Дефицит яблок в России сохраняется. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с российским лидером глава республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло рассказал ему, что в регионе находится самый большой яблоневый сад на Юге страны, площадь которого 1500 гектаров.
«И всё равно дефицит, есть куда развиваться», - ответил ему Путин.
Ранее в ассоциации «Руспродсоюз» заявили, что поставки яблок из Китая в Россию за год выросли в 2,9 раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru