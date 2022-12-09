Путин заявил, что в России нет никаких проблем с базовыми продуктами

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет никаких проблем с базовыми продуктами, сообщает ТАСС.

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Глава государства отметил, что Россия также является экспортёром и поставляет продовольствие по хорошим ценам.

«У нас по базовым продуктам нет никаких проблем, мы являемся экспортерами и там, где от нас нужно нашим партнёрам, мы и продовольствие поставляем, причём по вполне доступным ценам», - добавил российский лидер.

Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве производство продуктов питания выросло более чем на 4% за десять месяцев этого года, сообщает RT.

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ФОТО: Екатерина Галайда, НСН
ТЕГИ:ПродуктыЦены На ПродуктыРоссияВладимир Путин
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