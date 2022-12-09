Путин заявил, что в России нет никаких проблем с базовыми продуктами
Президент России Владимир Путин заявил, что в стране нет никаких проблем с базовыми продуктами, сообщает ТАСС.
Глава государства отметил, что Россия также является экспортёром и поставляет продовольствие по хорошим ценам.
«У нас по базовым продуктам нет никаких проблем, мы являемся экспортерами и там, где от нас нужно нашим партнёрам, мы и продовольствие поставляем, причём по вполне доступным ценам», - добавил российский лидер.
Ранее заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что в Москве производство продуктов питания выросло более чем на 4% за десять месяцев этого года, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 465 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 994 / сут.
- Путин заявил, то удивлен и разочарован словами Меркель о минских соглашениях
- Путин заявил о продолжении контактов с США по линии спецслужб
- Путин: Ни Россия, ни ЕАЭС не взламывают принципы экономики
- Путин заявил, что в России нет никаких проблем с базовыми продуктами
- СБУ заподозрила ректора Почаевской семинарии в «антиукраинской деятельности»
- Bloomberg: Стоимость российской нефти Urals упала ниже 44 долларов за баррель
- Минобороны: Российские войска продолжили наступление на Краснолиманском направлении
- СМИ: Канада ввела санкции против граждан России, Ирана и Мьянмы
- Виктор Бут рассказал, что не сталкивался с русофобией в американской тюрьме
- Путин и Пашинян обсудили урегулирование в Нагорном Карабахе
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru