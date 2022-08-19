Афганистан предложил России полезные ископаемые и изюм в обмен на нефтепродукты

Афганистан в обмен на поставки нефтепродуктов и товаров из России мог бы предложить Москве полезные ископаемые и сухофрукты. Об этом заявил министр промышленности и торговли страны Нуриддин Азизи.

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«Сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России», — цитирует министра РИА Новости.

Азизи отметил, что Афганистан готов поставлять в РФ «сотни тонн» сухофруктов, изюма и лекарственных трав, пишет RT.

Ранее глава афганского Минпромторга заявлял, что Кабул планирует закупить у Москвы около 1 млн баррелей нефти и готов рассмотреть вариант бартерной торговли, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
ТЕГИ:НефтьРоссияАфганистан
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