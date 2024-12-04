Путин заявил, что в России не хватает рабочих рук

На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» он отметил, что в стране работают все предприятия, но не хватает рабочих рук.

«Конечно, нужно обеспечить инвестиционный процесс – в целом, нам это удалось», – добавил глава государства.

Ранее в Центробанке РФ заявили, что, согласно опросам, нехватку кадров испытывают 73% предприятий в России, сообщает RT.

