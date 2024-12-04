Путин заявил, что в России не хватает рабочих рук
4 декабря 202417:48
Уровень безработицы в России составляет 2,4%. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!» он отметил, что в стране работают все предприятия, но не хватает рабочих рук.
«Конечно, нужно обеспечить инвестиционный процесс – в целом, нам это удалось», – добавил глава государства.
Ранее в Центробанке РФ заявили, что, согласно опросам, нехватку кадров испытывают 73% предприятий в России, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru