Путин заявил, что украинское зерно не доходит до беднейших стран
Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис», сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании, посвящённом ходу сезонных полевых работ, он отметил, что по состоянию на 23 сентября из украинских портов вышли 203 судна, из которых только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН.
«Зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит... Ситуация здесь не меняется - сплошное надувательство, и ничего больше», - заключил российский лидер.
Ранее в ООН заявили, что общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из украинских портов с начала реализации продуктовой сделки, превысил 4 млн тонн, сообщает RT.
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