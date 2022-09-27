Путин заявил, что украинское зерно не доходит до беднейших стран

Мобилизованные и члены их семей могут рассчитывать на льготное поступление в вуз и скидку на оплату коммунальных услуг, заявили Госдуме

В Кишиневе проходит акция протеста против увеличения цен на газ и продукты питания

Салливан: США объявят в ближайшие дни о новых санкциях против РФ

Власти ФРГ призывают запретить гражданам ЕС занимать руководящие должности в госкомпаниях в РФ

СМИ: Лиз Трасс заподозрили в растрате средств из госбюджета