Путин заявил, что украинское зерно не доходит до беднейших стран

Президент РФ Владимир Путин заявил, что «Запад провоцирует глобальный продовольственный кризис», сообщает пресс-служба Кремля.

Украина пообещала бесплатно отправить 50 тысяч тонн зерна в африканские страны

На совещании, посвящённом ходу сезонных полевых работ, он отметил, что по состоянию на 23 сентября из украинских портов вышли 203 судна, из которых только четыре ушли в беднейшие страны по программе ООН.

«Зерно из Украины продолжает уходить мимо беднейших стран. Мы говорим об этом, говорим – все впустую, никто просто не слышит... Ситуация здесь не меняется - сплошное надувательство, и ничего больше», - заключил российский лидер.

Ранее в ООН заявили, что общий тоннаж зерна и других продуктов питания, экспортированных из украинских портов с начала реализации продуктовой сделки, превысил 4 млн тонн, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ООНРоссияУкраинаЗерно
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры