Путин заявил, что российская экономика вышла на траекторию роста

Президент РФ Владимир Путин заявил, что предприятия в России возвращаются к нормальному ритму работы, сообщает РИА Новости.

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На совещании по экономическим вопросам он отметил, что российская экономика постепенно стабилизируется и выравнивается.

«Помесячная динамика ключевых показателей говорит о том, что экономика постепенно стабилизируется, выравнивается, выходит на траекторию роста», - заключил российский лидер.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство направит более 100 млрд рублей на повышение устойчивости экономики страны, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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