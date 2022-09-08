Кудрин назвал главную слабость российской экономики

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что главной слабостью экономики РФ является её зависимость от углеводородов, сообщает РИА Новости.

Кудрин надеется, что уровень бедности в РФ в 2022 году сократится

По его словам, из-за этого в стране снижается эффективность многих институтов.

«Самая большая слабость нашей экономики - это зависимость от углеводородов. Она по-прежнему наша слабость, она по-прежнему снижает эффективность многих институтов», - заключил он.

Ранее Кудрин заявил, что в 2022 и 2023 годах российская экономика будет перестраиваться с учётом вводимых санкций, а в 2024 году может показать рост ВВП, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Нина Зотина
ТЕГИ:ЭкономикаРоссияАлексей Кудрин
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