Путин заявил, что почти 234 тысячи работников в РФ находятся в простое

На совещании по экономическим вопросам он уточнил, что в настоящее время почти 234 тысячи работников находится в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день, что почти вдвое больше, чем в начале года.

«Понятно, что в масштабах страны это всё-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населённых пунктах, сложности возникают серьёзные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», - подчеркнул глава государства.

Ранее в Росстате заявили, что уровень безработицы в России в июле 2022 года третий месяц подряд держится на историческом минимуме 3,9%, сообщает RT.