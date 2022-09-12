Путин заявил, что почти 234 тысячи работников в РФ находятся в простое
Президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране растёт число людей, находящихся под риском увольнения, сообщает пресс-служба Кремля.
На совещании по экономическим вопросам он уточнил, что в настоящее время почти 234 тысячи работников находится в простое, вынужденных отпусках или заняты на неполный рабочий день, что почти вдвое больше, чем в начале года.
«Понятно, что в масштабах страны это всё-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населённых пунктах, сложности возникают серьёзные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», - подчеркнул глава государства.
Ранее в Росстате заявили, что уровень безработицы в России в июле 2022 года третий месяц подряд держится на историческом минимуме 3,9%, сообщает RT.
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