Путин заявил, что перевод расчётов за газ в рубли укрепил нацвалюту
Президент России Владимир Путин заявил, что российский рубль в 2022 году стал одной из самых сильных валют мира, сообщает РИА Новости.
На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он отметил, что это связано, в том числе, с переводом расчётов за газ в рубли.
«Такой результат достигнут за счёт наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнёрами национальных валют. Но прежде всего, конечно, за счёт ответственной финансовой политики», - резюмировал глава государства.
Ранее генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что банкноты номиналом 5 и 10 рублей могут вернуться в оборот уже в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,7 млн+7 833 / сут.
Умерли
393 тыс.+57 / сут.
Выздоровели
21,1 млн+7 539 / сут.
- Генпрокуратура РФ утвердила обвинение по делу Невзорова
- Лукашенко раскритиковал чиновников за отсутствие сборной Белоруссии на ЧМ-2022
- Минобороны: Российские военные уничтожили три склада ВСУ
- Генштаб ВСУ выступил против новогоднего прекращения огня
- Путин назвал ключевые задачи в экономике РФ на 2023 год
- Путин: Россия не пойдет по пути самоизоляции
- Путин: Расчет Запада на разрушение российской экономики не оправдался
- СМИ: Бориса Беккера освободили из тюрьмы
- Истребители РФ сбили украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8
- В столичной школе рассказали об участии в акции «С теплом в сердце»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru