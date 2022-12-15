Путин заявил, что перевод расчётов за газ в рубли укрепил нацвалюту

На заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам он отметил, что это связано, в том числе, с переводом расчётов за газ в рубли.

«Такой результат достигнут за счёт наших решений по регулированию оттока капитала, по переводу оплаты газа на рубли, по активному использованию в торговле с партнёрами национальных валют. Но прежде всего, конечно, за счёт ответственной финансовой политики», - резюмировал глава государства.

Ранее генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук заявил, что банкноты номиналом 5 и 10 рублей могут вернуться в оборот уже в следующем году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

