Путин: Ни Россия, ни ЕАЭС не взламывают принципы экономики
Россия и ЕАЭС ничего не закрывают, не взламывают принципы рыночной экономики, а также ничего не ограничивают. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
По его словам, Россия и ЕАЭС делают все для свободного движения капиталов, товаров, рабочей силы. Путин отметил, что в ЕАЭС наблюдается устойчивая ситуация и показатели по безработице ниже, чем во многих странах.
Ранее Владимир Путин прибыл в Бишкек, где принимает участие в саммите ЕАЭС, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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