Путин: Ни Россия, ни ЕАЭС не взламывают принципы экономики

По его словам, Россия и ЕАЭС делают все для свободного движения капиталов, товаров, рабочей силы. Путин отметил, что в ЕАЭС наблюдается устойчивая ситуация и показатели по безработице ниже, чем во многих странах.

Ранее Владимир Путин прибыл в Бишкек, где принимает участие в саммите ЕАЭС, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

