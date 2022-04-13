Кудрин спрогнозировал инфляцию в России до 20 процентов
13 апреля 202213:54
Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что по итогам 2022 года инфляция в России может составить до 20%, сообщает РИА Новости.
Выступая с отчётом в Совете Федерации РФ он уточнил, что инфляция может быть в диапазоне от 17 до 20%.
Ранее Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заявил, что в 2022 году объём ВВП России будет безусловно снижаться, более чем на 10%, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru