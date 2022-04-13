Кудрин спрогнозировал инфляцию в России до 20 процентов

Глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что по итогам 2022 года инфляция в России может составить до 20%, сообщает РИА Новости.

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Выступая с отчётом в Совете Федерации РФ он уточнил, что инфляция может быть в диапазоне от 17 до 20%.

Ранее Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заявил, что в 2022 году объём ВВП России будет безусловно снижаться, более чем на 10%, сообщает RT.

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ТЕГИ:Счетная ПалатаРоссияИнфляцияАлексей Кудрин
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