Кудрин спрогнозировал инфляцию в России до 20 процентов

Выступая с отчётом в Совете Федерации РФ он уточнил, что инфляция может быть в диапазоне от 17 до 20%.

Ранее Кудрин, выступая на заседании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, заявил, что в 2022 году объём ВВП России будет безусловно снижаться, более чем на 10%, сообщает RT.