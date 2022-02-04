В Госдуме рассказали о применении блокчейна на предприятиях
Защищенность и криптография могут помочь России повысить свою информационную безопасность, заявил депутат Владимир Гутенев.
На промышленных предприятиях возможно использование блокчейн-технологий для усиления безопасности и защиты информации, некоторые компании уже движутся в этом направлении, рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенёв.
«Если это необходимо для повышения защищенности транзакций, теоретически можно, почему нет. Целый ряд компаний, в том числе машиностроительных, металлургических, активно выходят на рынок токенов. Это тоже история, которая имеет право на жизнь. Финтех, цифровые технологии - это не перспектива дальних лет, это уже сегодняшний день, и наиболее активные и продвинутые компании этим занимаются. Точек применения гораздо больше. Есть дыры, которые нам надо латать. Системы автоматизированного проектирования должны быть отечественными, должны быть неуязвимыми. Защита объектов критической инфраструктуры - это проблема нашей страны. Здесь защищенность, криптография, распределенные реестры, конечно, могут играть свою положительную роль», - напомнил депутат.
Ранее интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев рассказал Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что криптовалюта будет неизбежно развиваться, так как это новая экономическая формация.
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