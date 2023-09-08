Мишустин заявил о восстановлении нефтегазовых поступлений в бюджет России

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за август составили 1,82 триллиона рублей, это на 56,5% выше, чем за тот же период в прошлом году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, доходы от продажи нефти и газа , несмотря на внешнее давление, восстановились. Об этом также говорят данные Минфина – прослеживается траектория на увеличение цен на нефть.