Мишустин заявил о восстановлении нефтегазовых поступлений в бюджет России

Нефтегазовые доходы бюджета РФ за август составили 1,82 триллиона рублей, это на 56,5% выше, чем за тот же период в прошлом году, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

По его словам, доходы от продажи нефти и газа , несмотря на внешнее давление, восстановились. Об этом также говорят данные Минфина – прослеживается траектория на увеличение цен на нефть.

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Ранее ксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский в беседе с «Радиоточкой НСН» заявил, что экспортеры помогут укрепить рубль только к октябрю, до этого курс доллара может дойти до 100 рублей. По его словам, основной причиной девальвации рубля был бюджетный дефицит, была необходимость увеличить бюджет – получить налоги за счет повышенной выручки экспортеров. Как раз к концу сентября экспортеры помогут рублю, когда надо будет платить налоги, плюс это будет конец квартала.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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