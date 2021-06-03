Путин заявил, что экономика России выходит из кризиса после пандемии

Президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России начинает выходить из кризиса, который был вызван пандемией COVID-19.

В четверг российский лидер в режиме видеоконференции принял участие в церемонии подписания инвестиционных соглашений в рамках Петербургского международного экономического форума – 2021.

Крабы и блогеры. В Петербурге стартовал ПМЭФ

Путин отметил, что экономика выходит из кризиса, в том числе благодаря предпринимателям.

«Хочу сказать, что в значительной степени благодаря вам и вашим коллегам России удаётся преодолевать те сложности, с которыми столкнулся весь мир на протяжении предыдущего года, и экономика наша выходит из той сложной ситуации, в которой все мы оказались», - сказал президент в видеообращении, текст которого размещен на сайте Кремля.

В пятницу Владимир Путин станет участником ПМЭФ в очном формате. Запланировано его выступление перед участниками мероприятия.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Экономический КризисВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры