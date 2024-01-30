Экс-министр экономики Нечаев: Причин для снижения инфляции нет

«Объективного ответа на вопрос, какая ключевая ставка нужна сегодня экономике, нет, потому что это обоюдоострое оружие. Потому что вы снижаете инфляцию и одновременно замедляете экономический рост, что является проинфляционным фактором. Дисбаланс спроса и предложения – это серьезный фактор, влияющий на инфляцию. Если вы замедляете рост, замедляется наращивание предложения. Здесь всегда надо находить компромисс, что не такая простая задача. Если вы хотите стимулировать экономический рост, ключевая ставка должна быть нулевой или даже отрицательной. Если, например, инфляция 7,5%, то ставка должна быть 7 для стимуляции. Если вас беспокоит уровень роста цен и уровень инфляционных ожиданий, который сегодня составляет 14,5%, тогда вам надо держать ставку существенно выше», - объяснил он.

По его словам, объективных причин для снижения инфляции сегодня нет, о чем говорит статистика.

«При всем уважении я хочу сказать, что слова Набиуллиной – это как то, что дважды два – четыре. Если инфляция снизится, можно смягчать денежно-кредитную политику. Пока объективные данные о снижении инфляции не свидетельствуют, хотя большой вопрос, что сегодня считать объективными данными. Росстат дает показатели в два-четыре раза отличающиеся от независимых экспертных оценок и оценок, которые делаются по заказу ЦБ. В конце года официальная инфляция была на уровне 11,5, а оценки по заказу ЦБ давали 23%», - заключил собеседник НСН.

По состоянию на 22 января инфляция в России замедлилась до 7,28%, говорится в обзоре Минэкономразвития «О текущей ценовой ситуации». С 16 по 22 января потребительская инфляция замедлилась до 0,07%. Год к году показатель составляет 7,28%. Наибольшее замедление инфляции отмечается в плодоовощной продукции: с 1,64% неделей ранее до 0,87%, передает «Радиоточка НСН».

