Путин заявил, что дорожная сеть в России стала лучше
В России продолжается работа по приведению в порядок дорожной сети. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Выступая на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, он отметил, что за последние шесть лет она «объективно стала лучше».
«Причём во многих городах в том числе», - подчеркнул глава государства, добавив, что в крупнейших агломерациях нормативам должны соответствовать 85% дорог.
Ранее Путин официально открыл новый участок трассы М-11 «Нева», а также обход Тольятти в Самарской области, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru