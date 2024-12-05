Путин заявил, что дорожная сеть в России стала лучше

Выступая на совете по стратегическому развитию и национальным проектам, он отметил, что за последние шесть лет она «объективно стала лучше».

«Причём во многих городах в том числе», - подчеркнул глава государства, добавив, что в крупнейших агломерациях нормативам должны соответствовать 85% дорог.

Ранее Путин официально открыл новый участок трассы М-11 «Нева», а также обход Тольятти в Самарской области, сообщает RT.

